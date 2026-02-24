Sanremo 2026 Fulminacci chi è | gli esordi la vita privata e il significato di ‘Stupida sfortuna’

Fulminacci partecipa a Sanremo 2026, dopo aver attirato l’attenzione con il brano ‘Santa Marinella’ nel 2021. La sua presenza al festival è stata motivata dal successo della canzone e dalla voglia di confermarsi tra i big. Con alle spalle vari concerti e un pubblico crescente, il cantante si prepara a portare sul palco ‘Stupida sfortuna’, un pezzo che riflette momenti difficili della sua vita. La sua performance promette di essere una delle più attese.

