Chi è Samurai Jay a Sanremo 2026

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, nasce nel 1998 a Mugnano di Napoli e cresce nell’hinterland napoletano. La sua passione musicale si sviluppa durante l’adolescenza, influenzato da artisti come Co’Sang, Linkin Park e Jay-Z, mescolando generi e stili. La sua presenza a Sanremo 2026 segna una tappa importante nel suo percorso artistico.

Samurai Jay, pseudonimo di Gennaro Amatore, è nato il 1º ottobre 1998 a Mugnano di Napoli ed è cresciuto nell’hinterland napoletano, Samurai Jay si avvicina alla musica in adolescenza, ispirato da realtà molto diverse tra loro: dai Co’Sang, simbolo del rap napoletano, ai Linkin Park, ponte tra rock ed elettronica, fino a icone dell’hip hop americano come Jay-Z. Questa miscela di influenze ha contribuito a definire fin da subito un’impronta stilistica personale, dove rap, canto e melodia convivono senza confini rigidi. Tra 2018 e 2019 Samurai Jay pubblica singoli che consolidano la sua presenza sulla scena, come Sorry Mama, Audemars e Fai il serio. Metropolitanmagazine.it

