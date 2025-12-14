Chi è Samurai Jay a Sanremo 2026

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, nasce nel 1998 a Mugnano di Napoli e cresce nell’hinterland napoletano. La sua passione musicale si sviluppa durante l’adolescenza, influenzato da artisti come Co’Sang, Linkin Park e Jay-Z, mescolando generi e stili. La sua presenza a Sanremo 2026 segna una tappa importante nel suo percorso artistico.

Samurai Jay, pseudonimo di  Gennaro Amatore, è nato il  1º ottobre 1998 a Mugnano di Napoli  ed è cresciuto nell’hinterland napoletano, Samurai Jay si avvicina alla musica in adolescenza, ispirato da realtà molto diverse tra loro: dai  Co’Sang, simbolo del rap napoletano, ai  Linkin Park, ponte tra rock ed elettronica, fino a icone dell’hip hop americano come  Jay-Z. Questa miscela di influenze ha contribuito a definire fin da subito un’impronta stilistica personale, dove rap, canto e melodia convivono senza confini rigidi. Tra 2018 e 2019 Samurai Jay pubblica singoli che consolidano la sua presenza sulla scena, come  Sorry Mama,  Audemars  e  Fai il serio. Metropolitanmagazine.it

