Sanremo 2026 Samurai Jay – Ossessione
Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 con il suo brano «Ossessione». La sua musica nasce dall’influenza del rap dei Co’Sang e delle sonorità alternative dei Linkin Park, mescolando testi incisivi a melodie coinvolgenti. Nato nel 1998 a Mugnano di Napoli, ha iniziato a scrivere canzoni fin da adolescente, condividendo le sue prime composizioni sui social.
Pseudonimo di Gennaro Amatore, Samurai Jay è nato nel 1998 a Mugnano di Napoli. Cresciuto tra il rap dei Co’Sang e le sperimentazioni dei Linkin Park, ha saputo unire la cultura rap a una sensibilità melodica. Dopo l’esordio con l’album Lacrime nel 2020 si è affermato nella scena urban attraverso collaborazioni di peso con artisti come Geolier, Shiva e Guè. Nel 2025 ha raggiunto una popolarità travolgente grazie al successo virale del brano Halo, confermando la sua capacità di intercettare il linguaggio e le tendenze della nuova generazione. Questo è il suo primo Festival di Sanremo. Ha presentato così il brano che porta in gara, dal titolo Ossessione: « Ossessione parla di quel motore che muove tutto: la sana ossessione per la musica, per l’amore e per la vita.🔗 Leggi su Open.online
Sanremo 2026, Samurai Jay debutta al Festival con OssessioneSamurai Jay si prepara a debuttare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.
Leggi anche: Sanremo 2026, Samurai Jay, di cosa parla il brano Ossessione
SANREMO È: SAMURAI JAY
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Samurai Jay con Ossessione. Il testo della canzone; Samurai Jay debutta a Sanremo con la sua Ossessione: È la benzina che ci fa andare avanti; Sanremo 2026: Identi-Card SAMURAI JAY; SAMURAI JAY.
Sanremo 2026, Samurai Jay – «Ossessione»Sanremo 2026: il testo della canzone Ossessione di Samurai Jay in gara alla 76esima edizione del Festival dal 24 al 28 febbraio. open.online
Testo canzone Ossessione di Samurai Jay a Sanremo 2026 e significato/ Reggaeton al FestivalTesto canzone Ossessione di Samurai Jay a Sanremo 2026 e significato: il ritmo spumeggiante latino non mancherà nemmeno in questa edizione del Festival ... ilsussidiario.net
SAMURAI JAY Dalla scena urban napoletana al palco più importante d’Italia. Samurai Jay debutta tra i Big di Sanremo 2026 con “Ossessione”. Oltre 50 milioni di stream, un’identità forte e una scrittura che non passa inosservata. Sanremo è la sua nuova sfi facebook