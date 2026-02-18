Sanremo 2026 Samurai Jay – Ossessione

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 con il suo brano «Ossessione». La sua musica nasce dall’influenza del rap dei Co’Sang e delle sonorità alternative dei Linkin Park, mescolando testi incisivi a melodie coinvolgenti. Nato nel 1998 a Mugnano di Napoli, ha iniziato a scrivere canzoni fin da adolescente, condividendo le sue prime composizioni sui social.

Pseudonimo di Gennaro Amatore, Samurai Jay è nato nel 1998 a Mugnano di Napoli. Cresciuto tra il rap dei Co’Sang e le sperimentazioni dei Linkin Park, ha saputo unire la cultura rap a una sensibilità melodica. Dopo l’esordio con l’album Lacrime nel 2020 si è affermato nella scena urban attraverso collaborazioni di peso con artisti come Geolier, Shiva e Guè. Nel 2025 ha raggiunto una popolarità travolgente grazie al successo virale del brano Halo, confermando la sua capacità di intercettare il linguaggio e le tendenze della nuova generazione. Questo è il suo primo Festival di Sanremo. Ha presentato così il brano che porta in gara, dal titolo Ossessione: « Ossessione parla di quel motore che muove tutto: la sana ossessione per la musica, per l’amore e per la vita.🔗 Leggi su Open.online

