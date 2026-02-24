Sanremo 2026 Laura Pausini | il ritorno al Festival in veste di co-conduttrice

Laura Pausini torna a Sanremo come co-conduttrice dopo aver confermato la sua partecipazione, motivata dal desiderio di condividere l’esperienza con il pubblico e i colleghi. La cantante ha scelto di affiancare Carlo Conti, dirigendo le cinque serate del festival che inizia il 24 febbraio. Questa decisione ha suscitato curiosità tra i fan, che attendono di vederla sul palco con la sua energia tipica. La kermesse si prepara ad accoglierla nuovamente.

(Adnkronos) – Laura Pausini affianca Carlo Conti come co-conduttrice per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026 che si apre il 24 febbraio. Un ritorno all'Ariston dal forte valore simbolico per l'artista romagnola, che proprio su quel palco, nel 1993, ha dato inizio a una delle carriere italiane più internazionali di sempre. Nata a Faenza e cresciuta in Romagna, Pausini si avvicina alla musica fin da bambina, partecipando a concorsi canori e accompagnando il padre Fabrizio, cantante di pianobar, durante le serate nei locali. Nel 1991 prende parte al Festival di Castrocaro, dove viene notata e avviata al mondo discografico.