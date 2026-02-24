sanremo 2026 chi veste laura pausini al festival

Laura Pausini ha scelto di indossare Giorgio Armani Privé per il suo debutto come conduttrice a Sanremo 2026, un aspetto che suscita curiosità tra gli appassionati. La decisione deriva dalla volontà di presentarsi elegante e sicura di sé davanti al pubblico. La cantante ha deciso di puntare su un look raffinato, aggiungendo un tocco di classe alla serata. La scelta di abbigliamento si combina con l’atmosfera di festa che si respira in città.

Ci sono molti nomi ricorrenti nella vita di Laura Pausini, e per la sua prima conduzione al Festival, voluta fortemente da Carlo Conti, veste Giorgio Armani Privé. Il legame con lo stilista scomparso il 4 settembre è sempre stato unico e fortissimo, come quello con Pippo Baudo, il padre di Sanremo e colui che ha scoperto la Pausini, portandola al successo internazionale. Laura Pausini, chi la veste a Sanremo 2026. Durante il Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini, in veste di conduttrice, ha scelto di omaggiare il Re della Moda, lo stilista Giorgio Armani. La creazione dell’abito della prima serata sul palco dell’Ariston è della linea Giorgio Armani Privé, che oggi è guidata dalla nipote dello stilista, Silvana Armani. 🔗 Leggi su Dilei.it

