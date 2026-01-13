Sanremo 2026 Laura Pausini co-conduttrice del Festival

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a vivere un’edizione speciale con Laura Pausini, che affiancherà Carlo Conti come co-conduttrice. La 76ª edizione, in programma a gennaio, vedrà due figure di spicco della musica italiana condividere il palco, offrendo al pubblico un appuntamento di grande rilevanza culturale e musicale. La presenza di Pausini arricchisce ulteriormente il tradizionale evento, rafforzando il ruolo di Sanremo come vetrina fondamentale del panorama musicale nazionale.

Sanremo, 13 gennaio 2026 – Laura Pausini affiancherà Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 di ieri sera del Tg1. La cantautrice salirà sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse musicale, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. (Fonte: Adnkronos). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

