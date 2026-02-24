Sanremo 2026 | la strategia segreta dietro il debutto a febbraio

Sanremo 2026 debutta il 25 febbraio, perché la Rai ha scelto questa data per ottimizzare gli ascolti e i ricavi. La decisione si basa su un'analisi di mercato e sulla volontà di evitare sovrapposizioni con altri eventi televisivi. La programmazione è stata pianificata con attenzione per attirare un pubblico più ampio e garantire una copertura mediatica efficace. La scelta finale risponde a un calcolo preciso di strategia commerciale e televisiva.

Il Festival di Sanremo 2026 debutterà martedì 25 febbraio, ma questa scelta non è affatto casuale. Dietro la data c'è una strategia televisiva e commerciale consolidata dalla Rai, che ha calcolato ogni dettaglio per massimizzare ascolti e impatto. Il Teatro Ariston si prepara ad accogliere il pubblico per cinque serate consecutive, culminanti nella finale di sabato. Questa struttura permette una crescita graduale dell'attenzione, evitando sovrapposizioni con gli eventi sportivi e mantenendo alto l'interesse del pubblico per tutta la settimana.

