sweeney todd il debutto la sala segreta degli arcimboldi ospita il barbiere diabolico

Probabilmente una sala misteriosa, nascosta agli occhi dei più, non poteva svelarsi che con uno dei titoli più oscuri, sinistri ed evocativi del teatro musicale contemporaneo. Abbastanza nella logica delle cose, quindi, che la scelta del TAM Arcimboldi per l’inaugurazione domani del suo Stm Studio - spazio da meno di cento posti relegato al quarto piano del fortilizio in vetro e cemento che protegge sogni della Bicocca - sia caduta su “ Sweeney Todd ”. Il musical concepito dal compositore Stephen Sondheim e dal librettista Hugh Wheeler sul romanzo scritto a metà Ottocento di James Malcom Rymer (o Thomas Peckett Perst, come stabilito inizialmente, o forse addirittura da tutti e due, ma non è dato di sapere) portato a teatro nel ‘79 dal regista Harold Prince e sul grande schermo da Tim Burton nel 2007 con Johnny Deep nei panni del diabolico barbiere di Fleet Street, ha tutto quel che serve ad un debutto di rango. Ilgiorno.it

