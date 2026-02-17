Sanremo 2026 la carta segreta di Conti è Andrea Bocelli | sarà un finale da brividi
Andrea Bocelli torna a Sanremo nel 2026, e questa volta la sua presenza si deve a un invito diretto di Carlo Conti. La scelta del tenore toscano, noto in tutto il mondo per le sue esibizioni di musica classica e pop, promette un momento emozionante sul palco dell’Ariston. La serata finale del festival, in programma il 28 febbraio, si preannuncia indimenticabile con la sua performance, che potrebbe coinvolgere anche un duetto con uno degli artisti in gara.
Andrea Bocelli torna al Festival di Sanremo e lo fa dalla porta principale: sarà il super ospite della serata finale del 28 febbraio 2026. L’annuncio è arrivato in diretta televisiva, accendendo l’attesa per un’edizione già ricca di grandi nomi. Non si tratta solo di una presenza prestigiosa, ma di un ritorno simbolico nel luogo in cui la sua carriera internazionale ebbe inizio. Il palco dell’Ariston diventa così teatro di memoria, celebrazione e identità musicale italiana. L’ufficialità è arrivata il 15 febbraio durante la trasmissione televisiva Domenica In. In collegamento da Sanremo con Mara Venier, il direttore artistico Carlo Conti ha svelato la “ carta ” che teneva per il gran finale: il tenore toscano salirà sul palco dell’Ariston nella serata che decreterà il vincitore. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Carlo Conti a Domenica In: «Andrea Bocelli superospite della finale del Festival di Sanremo 2026»
Carlo Conti annuncia che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio.
Sanremo 2026, Andrea Bocelli superospite alla serata finale del Festival: l’annuncio di Carlo Conti
Andrea Bocelli parteciperà come superospite alla serata finale di Sanremo 2026, che si terrà sabato 28 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti aggiungendo che con Eros Ramazzotti e Laura Pausini "rappresentano i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell'Ariston