Sanremo 2026 la seconda conferenza stampa | Carlo Conti omaggia Maurizio Costanzo Can Yaman si professa single

Carlo Conti ha ricordato Maurizio Costanzo durante la seconda conferenza stampa di Sanremo 2026, dedicando un pensiero alla sua scomparsa. La manifestazione si avvicina e i preparativi sono ormai in fase avanzata, con dettagli sulla serata di apertura già annunciati. Can Yaman ha confermato di essere single, aggiungendo un tocco di curiosità tra i partecipanti. La conferenza ha svelato anche nuove anticipazioni sul programma che si terrà tra pochi giorni.

È tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo: secondo importantissimo appuntamento con la seconda conferenza stampa di martedì 24 febbraio, quella in cui Carlo Conti ha svelato nuove anticipazioni sulla kermesse. In sala stampa anche Can Yaman, co-conduttore della prima serata. Sanremo 2026: Carlo Conti e l’omaggio a Maurizio Costanzo. La conferenza stampa del 24 febbraio si è aperta con un Carlo Conti emozionato. Il direttore artistico di Sanremo 2026 ha voluto omaggiare un grande professionista della televisione italiana, una figura che ha influenzato profondamente le dinamiche del piccolo schermo: “Vorrei ricordare uno dei vostri illustri colleghi, Maurizio Costanzo, che ci lasciava tre anni fa”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, la conferenza stampa di Carlo Conti in direttaCarlo Conti annuncia i dettagli della prossima edizione di Sanremo 2026, dopo aver definito il cast e il palco.

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanCarlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12.

