sanremo 2026 la conferenza stampa di carlo conti in diretta

Carlo Conti annuncia i dettagli della prossima edizione di Sanremo 2026, dopo aver definito il cast e il palco. La conferenza stampa si svolge al teatro Ariston, dove il conduttore spiega le scelte fatte per quest’anno. I giornalisti presenti chiedono informazioni sui debutti dei giovani e sulle innovazioni tecnologiche. Conti conferma l’entusiasmo per l’evento e invita tutti a seguire l’appuntamento. L’atmosfera si riscalda in vista dell’inizio del festival.

Si scaldano i motori di Sanremo 2026. Al teatro Ariston va in scena la conferenza stampa di Carlo Conti alla vigilia della prima serata del Festival. Sanremo 2026, la conferenza stampa della vigilia Tutte le notizie dalla città dei Fiori dove sta per iniziare la 76esima edizione del Festival della canzone italiana Inizio diretta: 230226 12:20 Fine diretta: 230226 23:00 12:24 230226 Di Liberatore: "Secondo stime 252 mln euro impatto economico" "Riguardo il progetto 'Tra Palco e città', non esiste un evento di tale magnitudo, almeno in Europa. Uno degli eventi poiù conversati al mondo, perfino superiore al Super Bowl.