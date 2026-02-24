Inizia oggi Sanremo 2026 la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti Laura Pausini e Can Yaman

Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12. Durante l'evento, presentano i dettagli della serata inaugurale e svelano alcune sorprese previste per questa edizione. La diretta si svolge nel teatro dell'Ariston, dove i protagonisti si preparano ad accogliere pubblico e concorrenti. La prima serata si avvicina e l’atmosfera si fa già elettrizzante.

Sanremo 2026, Can Yaman co-condurrà la prima serata con Conti e Pausini. Can Yaman farà il suo debutto sul palco dell'Ariston, co-condurrà la prima serata insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Carlo Conti ha risposto a una delle domande dei giornalisti in Sala Stampa che chiedeva di un ipotetico invito fatto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «La premier a Sanremo Non credo che debba venire, ma è una libera cittadina, se vuole acquist