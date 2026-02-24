Sanremo 2026 la prima serata | i 30 big in gara e l’omaggio a Baudo segui con noi la diretta

Sanremo 2026 ha aperto con la prima serata, dopo che i 30 artisti in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston, mentre un omaggio a Baudo ha coinvolto il pubblico. La manifestazione si svolge sotto la direzione di Carlo Conti e con Laura Pausini alla conduzione. I cantanti hanno presentato i loro brani davanti a una vasta platea televisiva, creando subito un’atmosfera di grande attesa. La serata prosegue con altre esibizioni e sorprese.

