Sanremo 2026 tutta la scaletta della prima serata | l’ordine d’uscita dei Big in gara

Sanremo 2026 si apre con la presentazione della scaletta della prima serata, causata dalla conferenza stampa che ha svelato l’ordine dei Big in gara. I cantanti saliranno sul palco seguendo una sequenza studiata per mantenere il ritmo e coinvolgere il pubblico. La scelta di questa disposizione mira a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente fin dall’inizio. La serata si prepara a portare in scena un mix di musica e spettacolo, con alcuni nomi noti tra i favoriti.

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la conferenza stampa che anticipa la prima serata e definisce il perimetro della 76esima edizione: un avvio all’insegna della continuità, del racconto popolare e di un forte richiamo alla memoria collettiva. Al centro dell’apertura c’è infatti il ricordo di Pippo Baudo, scomparso nell’agosto precedente. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha spiegato di aver voluto una scelta simbolica: far risuonare la voce di Baudo nel tradizionale saluto di benvenuto, un gesto pensato per legare la serata inaugurale alla storia del festival e al suo pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: gli ospiti e l’ordine d’uscita dei cantanti in garaSanremo 2026 apre con la presentazione della scaletta e l’ordine dei cantanti, dopo aver annunciato gli ospiti principali.

Sanremo 2026, scaletta e ordine di uscita dei cantanti della prima serataSanremo 2026 ha visto i cantanti entrare in scena secondo un ordine definito, dopo che la scaletta è stata annunciata ufficialmente.

Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata: Carlo Conti scherza sui social, ecco Carlokan

