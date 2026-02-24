Sanremo 2026 | la maratona vocale che stressa i cantanti

La lunga sessione di prove eccessivamente estenuante ha causato stanchezza tra i cantanti di Sanremo 2026. L'intensa maratona vocale e posturale, che si svolge negli spazi dell’Ariston, mette sotto pressione gli artisti, costretti a mantenere alte performance per molte ore. La fatica accumulata si riflette nei loro volti e nelle espressioni di tensione lungo i corridoi. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione degli impegni durante questa fase.

La maratona vocale e posturale dei cantanti a Sanremo. Tra i corridoi dell'Ariston, la tensione si taglia con il coltello. Non solo per i debuttanti, ma anche per i veterani: il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e con esso la sfida più impegnativa dell'anno per i cantanti. La kermesse, che inizierà tra pochi giorni, richiede una preparazione che va ben oltre la semplice padronanza tecnica. La voce, strumento principale di ogni artista, sarà messa a dura prova da una maratona di cinque giorni che altera la biomeccanica del tratto vocale. Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell'università del Salento, spiega che l'ansia da prestazione non è solo un problema psicologico.

Sanremo 2026, i cantanti che piacciono agli under 30 e perchéQuesta edizione di Sanremo si rivela più giovane e più fresca rispetto al passato.

Da Gaia a Bresh, i cantanti che si esibiscono in Piazza Colombo a Sanremo 2026Questa mattina sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno in Piazza Colombo durante la settimana del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: All 30 Artists / Tutti i 30 Cantanti

