da gaia a bresh i cantanti che si esibiscono in piazza colombo a sanremo 2026

Questa mattina sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno in Piazza Colombo durante la settimana del Festival di Sanremo 2026. Tra i nomi confermati ci sono Gaia e Bresh, pronti a scaldare il pubblico con le loro performance. La lista completa degli artisti è stata resa nota oggi e si aspetta un evento ricco di musica e spettacolo.

In Piazza Colombo chi si esibisce durante la settimana del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli artisti scelti Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo 2026. Ecco chi sono i cantanti che si esibiranno in Piazza Colombo durante la settimana della kermesse canora. Da Gaia a Bresh e non solo.. Mancano ancora poche settimane e finalmente il Festival di Sanremo 2026, condotto ancora da Carlo Conti, prenderà ufficialmente il via. Come da un po’ di tempo a questa parte anche Piazza Colombo vedrà la presenza di artisti che si esibiranno nel corso delle 4 serate della kermesse canora. 🔗 Leggi su Novella2000.it

