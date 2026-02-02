Sanremo 2026 i cantanti che piacciono agli under 30 e perché

Questa edizione di Sanremo si rivela più giovane e più fresca rispetto al passato. Gli under 30 trovano spazio e ascolto, e la scelta dei cantanti riflette un pubblico che cerca novità e ritmo. Amadeus ha portato un’aria diversa, aprendo le porte a nuovi volti e stili musicali. La gente si aspetta uno show più dinamico e meno ingessato, e finora le scelte sembrano andare in questa direzione.

Se fino a qualche anno fa Sanremo sembrava un club esclusivo e a tratti molto tradizionale, l’arrivo di Amadeus ha spalancato le porte dell’Ariston come finestre dopo una lunga notte invernale. Con i suoi Festival ha fatto entrare aria nuova, facce diverse e suoni che hanno affiancato (senza sostituirli) i nomi più consolidati, avvicinando il palco più famoso d’Italia a un pubblico che prima faticava a seguirlo. Una linea inclusiva che sembra aver fatto scuola: anche Carlo Conti, al timone dell’edizione 2026, ha scelto un cast che parla a più generazioni, mescolando big amatissimi e nomi che riempiono playlist, schermi e classifiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ecco i titoli delle canzoni dei 30 artisti in gara a Sanremo 2026, svelati in diretta alle 21.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

