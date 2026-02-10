Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’artista arriva a pochi mesi dall’inizio della manifestazione, che quest’anno si prepara ad accogliere un pubblico ancora più grande. Ferro salirà sul palco del Teatro Ariston, confermando così il suo ruolo di protagonista tra gli artisti più attesi. La presenza di Ferro si aggiunge alla lista di ospiti annunciati da Carlo Conti, che si prepara a condurre l’evento. La kermesse si avvicina e i preparativi sono già in corso.

La lista degli ospiti del Festival di Sanremo 2026 si allunga. Tra i convocati da Carlo Conti per presenziare alla prossima edizione della kermesse canora c’è anche Tiziano Ferro, pronto a calcare per l’ennesima volta, neanche a dirlo fuori gara, il palco del Teatro Ariston. È atteso nella città ligure per la prima serata, in programma martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo, via social, lo stesso Conti: Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito. Ormai una vera e propria habitué tra i nomi pensati dal direttore artistico, visto che è la terza volta (su cinque edizioni condotte) che lo invita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, Tiziano Ferro ospite della prima serata

