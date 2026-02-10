La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si avvicina e tra i superospiti già annunciati c’è Tiziano Ferro. Il cantante salirà sul palco dell’Ariston martedì 24 febbraio, portando sul palco la sua musica e il suo talento. L’evento si prepara a essere uno dei momenti più attesi della kermesse, con molte persone pronte a seguire la serata in diretta.

SANREMO – Continuano le anticipazioni sui superospiti del Festival di Sanremo 2026. Tiziano Ferro salirà sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, commenta Conti. Il cantautore di Latina si aggiunge alla lista degli ospiti già confermati, come Nino Frassica e Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival di Sanremo 2026: Tiziano Ferro ospite della prima serata

Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio.

