Polemica a Sanremo 2026 | Katia Ricciarelli furiosa esclusa dal tributo a Pippo Baudo

Katia Ricciarelli si mostra furiosa perché non è stata inclusa nel tributo a Pippo Baudo a Sanremo 2026. La cantante critica la scelta degli organizzatori, sottolineando di aver condiviso molte edizioni del festival e di aver sempre sostenuto Baudo. La sua esclusione ha suscitato reazioni tra il pubblico e alcuni artisti, alimentando un acceso dibattito sui criteri di selezione. La polemica continua a tenere banco tra i commenti sui social.

Scoppia la prima polemica di Sanremo 2026: Katia Ricciarelli non è stata invitata al Festival dedicato a Pippo Baudo. Le accuse a Carlo Conti. Katia Ricciarelli esclusa dal Festival di Sanremo dedicato a Pippo Baudo. Diciotto anni di vita insieme — e nemmeno un invito. Come è possibile? Siamo a pochi giorni dall’apertura di Sanremo 2026, e già scoppia la prima bomba. Katia Ricciarelli, soprano di fama mondiale ed ex moglie di Pippo Baudo, ha dichiarato all’Adnkronos di aspettarsi un posto in platea all’Ariston. Perché? Perché questa edizione del Festival è interamente dedicata proprio a Baudo, scomparso di recente. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Sanremo, Katia Ricciarelli: “Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo”Katia Ricciarelli esprime delusione perché non ha ricevuto l'invito a partecipare a Sanremo, evento dedicato a Pippo Baudo.

Chi è Josè Carreras, l’ex di Katia Ricciarelli (prima di Pippo Baudo): “L’ho amato molto, ma non voleva sposarmi, dopo 5 mesi mi ha sposata Pippo”Josè Carreras è stato uno dei primi grandi amori di Katia Ricciarelli, prima di sposare Pippo Baudo.

