Sanremo 2026 Kabir Bedi su palco con Can Yaman | i due Sandokan insieme

Kabir Bedi ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per una presenza speciale, motivata dalla voglia di condividere un momento con Can Yaman, suo erede nel ruolo di Sandokan. L’attore ha riunito due generazioni di interpreti del celebre personaggio, creando un collegamento tra passato e presente. La scena ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha assistito a un confronto tra le due icone della saga. La serata prosegue con questa sorpresa inattesa.

Stasera sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo assieme al co-conduttore Can Yaman ci sarà anche Kabir Bedi per una one to one unica tra lo storico Sandokan del 1976 e il recente attore del remake targato Rai con protagonista l’attore turco. Un indizio lo aveva dato proprio Kabir Bedi sui propri profili social: “Indovinate dove sono? Siamo in missione segreta per un evento segreto. Sono in Europa, o ci stiamo muovendo dalla Francia all’Italia, da qualche parte vicino al confine. indovinate”. Qualche follower si è già avventurato: “Sei in Italia Sanremo”. La presenza di Bedi sul palco è stata poi confermata in conferenza stampa dal direttore artistico, Carlo Conti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi: "Carrambata tra i due Sandokan"Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026 perché ha condiviso il palco con Kabir Bedi.

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi. Conti: "Carrambata tra Sandokan. Pucci? Non vuol venire"Can Yaman partecipa a Sanremo 2026 come ospite, portando sul palco anche Kabir Bedi, suo collega e attore storico.

Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata: Carlo Conti scherza sui social, ecco Carlokan

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, Conti: stasera l’incontro tra i due Sandokan sul palco; Da Achille Lauro a Bianca Balti, gli ospiti e i co-conduttori di Sanremo. Quando saranno all’Ariston; Tutto (ma proprio tutto) su Can Yaman a Sanremo; quando arriva, dove alloggia, cosa chiede di avere in camera; Sale l'attesa a Sanremo per Can Yaman, arriva stanotte da Madrid.

Sanremo 2026, Kabir Bedi su palco con Can Yaman: i due Sandokan insiemeStasera sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo assieme al co-conduttore Can Yaman ci sarà anche Kabir Bedi per una one to one ... lapresse.it

Sanremo 2026, Can Yaman in conferenza stampa: l'attore incontra Kabir Bedi questa sera, poi elogia PausiniCan Yaman in conferenza stampa per il Festiva di Sanremo. Carrambata con l'incontro con Kabir Bedi poi l'attore turco svela una nuova serie tv in produzione ed elogia Laura Pausini. comingsoon.it

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l' #ordine di #uscita dei 30 big di Francesco Fredella #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com

L'affascinante Kabir Bedi - facebook.com facebook