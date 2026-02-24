Sanremo 2026 in diretta prima serata in tempo reale | la scaletta di oggi Pausini al debutto attesa per Ferro

Paolo Pausini si esibisce per la prima volta a Sanremo 2026, attirando l’attenzione di molti appassionati. La sua performance segna il debutto ufficiale della serata, mentre l’attesa cresce per l’interpretazione di Ferro, che si prepara a salire sul palco. La prima serata si svolge in diretta, con un pubblico davanti e milioni di spettatori a casa. La scaletta si rivela ricca di sorprese e momenti di attesa.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Si alza il sipario sull’edizione numero 76 del Festival di Sanremo, diretta anche quest’anno dal navigato Carlo Conti, alla sua quinta volta all’Ariston. Con lui stasera e per tutte e cinque le serate, c’è Laura Pausini, al debutto come presentatrice. Dopo un omaggio a Pippo Baudo e una intro musicale affidata al vincitore di Sanremo 2025, Olly, si entra subito nel vivo della competizione. Al microfono tutti e 30 i cantanti ‘big’ in lizza per il premio finale, a cominciare da Ditonellapiaga, che apre la gara. Chiude Enrico Nigiotti, ultimo in scaletta. Si andrà avanti fino alle due meno un quarto ( qui gli orari ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026 in diretta, prima serata in tempo reale. La scaletta di oggi. Il debutto di Pausini, attesa per FerroIl debutto di Pausini alla guida del Festival di Sanremo 2026 è causato dalla sua popolarità crescente e dal suo desiderio di coinvolgere un pubblico nuovo.

Sanremo 2026, scaletta, ospiti, co-conduttori della prima serata: grande attesa per Can Yaman e Tiziano FerroCan Yaman e Tiziano Ferro sono stati scelti come ospiti principali per la prima serata di Sanremo 2026, attirando molta attenzione tra il pubblico.

