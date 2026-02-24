sanremo 2026 in diretta prima serata in tempo reale la scaletta di oggi il debutto di pausini attesa per ferro

Il debutto di Pausini alla guida del Festival di Sanremo 2026 è causato dalla sua popolarità crescente e dal suo desiderio di coinvolgere un pubblico nuovo. La prima serata si svolge in tempo reale, con la scaletta che include anche l’attesa performance di Ferro. La diretta coinvolge migliaia di spettatori collegati, pronti a seguire ogni momento dell’evento. Le emozioni si accendono fin dalle prime battute, mantenendo vivo l’interesse per questa edizione speciale.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Si alza il sipario sull’edizione numero 76 del Festival di Sanremo, diretta anche quest’anno dal navigato Carlo Conti, alla sua quinta volta all’Ariston. Con lui stasera e per tutte e cinque le serate, c’è Laura Pausini, al debutto come presentatrice. Dopo un omaggio a Pippo Baudo e una intro musicale affidata al vincitore di Sanremo 2025, Olly, si entra subito nel vivo della competizione. Al microfono tutti e 30 i cantanti ‘big’ in lizza per il premio finale, a cominciare da Ditonellapiaga, che apre la gara. Chiude Enrico Nigiotti, ultimo in scaletta. Si andrà avanti fino alle due meno un quarto ( qui gli orari ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026, scaletta, ospiti, co-conduttori della prima serata: grande attesa per Can Yaman e Tiziano FerroCan Yaman e Tiziano Ferro sono stati scelti come ospiti principali per la prima serata di Sanremo 2026, attirando molta attenzione tra il pubblico.

Scaletta prima serata Sanremo 2026, il programma di martedì 24 febbraio con Can Yaman, Tiziano Ferro e OllyCan Yaman, Tiziano Ferro e Olly partecipano alla prima serata di Sanremo 2026, portando un’energia diversa sul palco.

Sanremo 2026 • la prima classifica (Top5) dopo le pagelle dell'ascolto stampa #sanremo2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Il Festival in streaming: dove guardare Sanremo 2026 online, sui social e dall'estero; Settimana speciale per La Volta Buona, in diretta da Sanremo; Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale.

Sanremo 2026, in diretta la prima serata dalle 20:40: scaletta dei cantanti in ordine di uscita e ospiti, atteso Tiziano FerroLa prima serata di Sanremo 2026 in diretta: tutto pronto per l’inizio del Festival: alle 20.40 su Rai 1 e RaiPlay Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Apre Ditonellapiaga: atteso il superospite ... fanpage.it

Sanremo 2026, la diretta: apre Ditonellapiaga, chiudono Lda & Aka 7even. Attesa per il superospite Tiziano Ferro. La scalettaSi alza il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. A partire dalle 20.40, Carlo Conti darà il via alla kermesse, accompagnato dalla co-conduttrice Laura Pausini e, solo ... leggo.it

Cosa accadrà a Sanremo stasera Ne parliamo nella nostra diretta Youtube "Non è la TV": https://fanpa.ge/5Hgol . - facebook.com facebook

In diretta da #Sanremo @sanremo_2026 due musiciste che che stasera all' #Ariston si esibiranno come 25esime: le Bambole di Pezza! x.com