Sanremo 2026 il programma della prima serata | 30 big sul palco e Tiziano Ferro super ospite

Sanremo 2026 è stato inaugurato dalla presenza di trenta artisti sul palco e dalla partecipazione speciale di Tiziano Ferro, che ha portato un’energia unica. La serata, lunga e ricca di musica, ha visto le esibizioni di molti cantanti e il debutto di alcune nuove canzoni. La regia ha puntato su un ritmo serrato per coinvolgere il pubblico fin dai primi minuti. La prima parte della rassegna prosegue con altri momenti di musica e sorprese.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – La 76ª edizione del Festival di Sanremo accende i riflettori stasera, martedì 24 febbraio 2026, con una prima serata "maratona" che mette subito in scena l'intero cast dei Big. Il Festival torna in onda su Rai 1 dalle 20.40, subito dopo l'appuntamento con il Primafestival, con una chiusura prevista intorno all'1.25. Orari e conduzione: Conti e Pausini, con Can Yaman. Alla guida della serata ci sono Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall'attore Can Yaman in veste di co-conduttore. Un trio pensato per inaugurare il Festival con un'impronta televisiva riconoscibile e un profilo internazionale sul palco dell'Ariston.