Sanremo 2026 | è Tiziano Ferro il super-ospite della prima serata

Questa sera a Sanremo si aspetta il grande ritorno di Tiziano Ferro come super-ospite della prima serata. Carlo Conti ha annunciato la sua presenza attraverso un video su Instagram, confermando così una delle grandi novità di questa edizione. La sua partecipazione ha già acceso l’interesse del pubblico.

(askanews) – «Super-ospite alla prima serata Tiziano Ferro ». Lo ha annunciato Carlo Conti con un video condiviso su Instagram, dove continua a svelare novità sul cast di questa edizione. «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito – ha aggiunto – quindi l'appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24 febbraio alla prima delle serate di Sanremo 2026 ».

Questa sera si alza il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio.

Tiziano Ferro super-ospite a Sanremo 2026

