sanremo 2026 tiziano ferro super ospite della prima serata

Questa sera si alza il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti annuncia che Tiziano Ferro sarà il protagonista musicale della prima serata. I fan aspettano con ansia le sue esibizioni, mentre il palco si prepara ad accogliere il cantautore. La manifestazione inizia tra attese e curiosità, con Ferro pronto a salire sul palco e conquistare il pubblico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio di Carlo Conti. Sarà Tiziano Ferro il protagonista musicale della serata inaugurale del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio. A ufficializzare la notizia è stato direttamente Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, attraverso i suoi canali social. “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”, ha commentato Conti, confermando la presenza di uno degli artisti più amati della musica italiana sul palco dell’Ariston. Un ritorno atteso al Teatro Ariston. Per il cantautore di Latina, nato il 21 febbraio 1980, si tratta di un ritorno in un luogo che conosce bene. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

