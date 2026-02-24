Sanremo 2026 il glamour è anche in platea I look degli ospiti e delle conduttrici di Prima Festival

Il fascino di Sanremo 2026 si manifesta anche tra il pubblico, dove i look degli ospiti attirano l’attenzione. La causa sono le scelte di stile audaci e curate, come il vestito bordeaux di Giulia Salemi e l’abito con strascico di Carolina Rey. Ema Stockholma indossa un total gold, mentre Belen opta per un outfit comodo. Questi dettagli visivi arricchiscono l’atmosfera della kermesse musicale. La scena si anima con le diverse interpretazioni di eleganza e comfort.

Eppure, anche in platea non manca certo lo spettacolo (fashion). Sono tanti gli ospiti celebri, avvistati all'ingresso del Teatro, giunti nella Città dei Fiori per godersi la prima serata direttamente dalle famose poltroncine rosse. Potevano forse non sfoderare il loro look più glam per questa serata d'apertura? Ad aprire le danze couture e - a dir la verità, anche il Festival di Sanremo stesso -, sono state le conduttrici di Prima Festival, rispettivamente Carolina Rey, che ha scelto un elegante abito lungo nero con ruches e dettagli see through, Ema Stokholma, che, al contrario, ha accorciato le lunghezze puntando tutto su un abito mini con tanto di blazer abbinato gold, il tutto impreziosito da un maxi fiocco, e poi Manola Moslehi, che ha inaugurato la maratona sanremese con un look total white, da capo a piedi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

PrimaFestival Sanremo 2026, l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival: conduttrici e ospitiIl primo appuntamento di PrimaFestival Sanremo 2026 su Rai 1 ha coinvolto conduttrici e ospiti, perché la rete ha puntato a coinvolgere il pubblico con anticipazioni e approfondimenti.

Sanremo 2026, programma delle 5 serate: co-conduttori, co-conduttrici e ospiti da Tiziano Ferro a RamazzottiTiziano Ferro e Eros Ramazzotti saranno i principali co-conduttori di Sanremo 2026, portando sul palco due icone della musica italiana.

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Patty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 incanta per l'eleganza classica e un dettaglio glamourPatty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 sceglie un look total black con maniche lunghe e trasparenti con un ricamo gioiello ... vogue.it

Sanremo 2026, il glamour è anche in platea. I look degli ospiti (e delle conduttrici di Prima Festival )Dal long dress color burgundy di Giulia Salemi all'abito con strascico di Carolina Rey passando per il total gold di Ema Stockholma e il comfy look di Belen. Tutto lo stile fuori dal palco ... vanityfair.it

