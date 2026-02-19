Sanremo 2026 programma delle 5 serate | co-conduttori co-conduttrici e ospiti da Tiziano Ferro a Ramazzotti

Tiziano Ferro e Eros Ramazzotti saranno i principali co-conduttori di Sanremo 2026, portando sul palco due icone della musica italiana. La decisione deriva dal desiderio di coinvolgere artisti di grande spessore per rendere ogni serata memorabile. Ogni sera vedrà la presenza di ospiti provenienti dal cinema, dalla moda e dalla musica, pronti a intrattenere il pubblico con esibizioni e interventi speciali. Il programma delle cinque serate è stato annunciato, lasciando gli appassionati in attesa di scoprire i dettagli delle performance.

Tutto pronto per Sanremo 2026, che aprirà i battenti martedì 24 e li chiuderà sabato 28 febbraio. Già deciso il programma di tutte le serate che saranno ricche di ospiti celebri provenienti dal mondo della musica e, più in generale, dello spettacolo. A condurre ci sarà di nuovo Carlo Conti, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico della kermesse. Per tutto l'evento sarà affiancato da Laura Pausini. Sanremo 2026, il programma e gli ospiti di tutte le serate Il Festival vedrà salire sul prestigioso palco dell'Ariston tante celebrità, oltre ai 30 big in gara e ai 4 giovani artisti che si sfideranno nella categoria "Nuove proposte".