PrimaFestival Sanremo 2026 l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival | conduttrici e ospiti

Da tpi.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo appuntamento di PrimaFestival Sanremo 2026 su Rai 1 ha coinvolto conduttrici e ospiti, perché la rete ha puntato a coinvolgere il pubblico con anticipazioni e approfondimenti. La trasmissione, durata circa mezz’ora, si concentra sulle novità del festival e viene trasmessa ogni giorno alle 18:30. Sono previste dieci puntate, disponibili anche in streaming. La programmazione si inserisce nel percorso di preparazione all’evento musicale più atteso dell’anno.

primafestival sanremo 2026 l8217appuntamento quotidiano su rai 1 sul festival conduttrici e ospiti
© Tpi.it - PrimaFestival Sanremo 2026, l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival: conduttrici e ospiti

, anticipazioni, a che ora, orario, durata, quante puntate, streaming. Il PrimaFestival è l’ormai tradizionale appuntamento che anticipa l’inizio delle serate del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, con la conduzione di Carlo Conti. Un’occasione per iniziare a respirare l’atmosfera del Teatro Ariston e scoprire retroscena e curiosità su questa 75esima edizione. Un’occasione per scoprire qualcosa di più sul dietro le quinte, a pochi minuti dall’inizio delle serate. Non mancheranno poi grandi ospiti, tra cui i cantanti in gara a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

PrimaFestival 2026 al via su Rai 1: le conduttrici, il format e le curiositàL'annuncio del PrimaFestival 2026 su Rai 1 deriva dalla voglia di coinvolgere il pubblico con un programma che svela i retroscena del Festival di Sanremo.

Sanremo 2026, svelate le conduttrici del PrimaFestivalPer il PrimaFestival di Sanremo 2026, è stato annunciato un trio al femminile composto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: PrimaFestival 2026 al via: il red carpet è rosa con le Angels di Carlo Conti; In anticipo sul festival, comincia stasera il PrimaFestival con 3 nuove conduttrici; Dal 21 febbraio, via al PrimaFestival; Sanremo 2026, le conduttrici del Prima Festival pronte per accompagnare il pubblico di Rai 1.

primafestival sanremo 2026 lSanremo 2026, la scaletta della prima serata: apre Ditonellapiaga e chiudono Lda e Aka 7even, tutti gli ospiti e i cantanti in ordine di uscitaDa Ditonellapiaga a Lda e Aka 7even: i 30 Big si esibiranno stasera con Conti, Pausini e Can Yaman. Tiziano Ferro super ospite ... ilfattoquotidiano.it

primafestival sanremo 2026 lSanremo 2026, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti e orariTutti i Big, i grandi ospiti e i co-conduttori protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in onda martedì 24 febbraio ... dilei.it