PrimaFestival Sanremo 2026 l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival | conduttrici e ospiti

Il primo appuntamento di PrimaFestival Sanremo 2026 su Rai 1 ha coinvolto conduttrici e ospiti, perché la rete ha puntato a coinvolgere il pubblico con anticipazioni e approfondimenti. La trasmissione, durata circa mezz’ora, si concentra sulle novità del festival e viene trasmessa ogni giorno alle 18:30. Sono previste dieci puntate, disponibili anche in streaming. La programmazione si inserisce nel percorso di preparazione all’evento musicale più atteso dell’anno.

