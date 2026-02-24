Sanremo 2026 | 30 stelle sfilano sul blue carpet tra fiori e applausi

Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione con 30 stelle che hanno sfilato sul blue carpet, accompagnate da fiori colorati e applausi. La presenza di artisti e personaggi famosi ha trasformato la città ligure in un palcoscenico vivace. La sfilata ha attirato molti spettatori e fotografi, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. La serata si è conclusa con un senso di attesa per le prossime giornate del festival.

Il blue carpet di Sanremo 2026 ha acceso i riflettori sulla città ligure, trasformando la vigilia del Festival in un evento collettivo di festa e attesa. Questa sera, poco dopo le 21, i cantanti in gara hanno sfilato lungo la passerella blu, novità di questa edizione, tra bouquet e fiori, in un clima di entusiasmo alimentato dalle temperature miti di fine febbraio. La sfilata, seguita anche in diretta televisiva, ha segnato l'avvio ufficiale della settimana sanremese, con il pubblico in festa lungo il percorso che unisce piazza Colombo all'ingresso del Teatro Ariston. Tra i protagonisti della serata, Fedez e Masini hanno raccolto i maggiori applausi, confermando il loro status di favoriti secondo le lavagne dei bookmaker.