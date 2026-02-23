Sanremo 2026 | il Green Carpet apre il Festival Tra fiori look e fan VIDEO

Il Green Carpet a Sanremo 2026 attira l’attenzione per le sue colorate installazioni floreali e i look eleganti dei partecipanti. La causa è il tentativo di creare un’atmosfera più sostenibile, coinvolgendo anche i fan presenti lungo il percorso. Le strade si riempiono di spettatori curiosi, che scattano foto e seguono gli eventi lungo il percorso. La città si prepara a vivere una settimana intensa, tra musica e novità.

Festival di Sanremo 2026 con protagonista il Green Carpet, il primo atto che trasforma la città in un grande teatro a cielo aperto prima ancora che inizi la gara canora. Sanremo non è solo musica: è un’esperienza collettiva fatta di immagini, emozioni e suggestioni. Se le cinque sere in gara scandiranno le note e l’adrenalina, il Green Carpet è l’anteprima che dà il ritmo all’intero Festival, un momento rituale dove moda, stile e narrazione visiva si incontrano sotto gli occhi del pubblico e delle telecamere. Il Green Carpet — un tappeto verde brillante steso davanti al Teatro Ariston e lungo via Matteotti — non è un semplice red carpet con altro colore: è la scena che racconta Sanremo prima ancora che si accenda il primo microfono. 🔗 Leggi su 361magazine.com

