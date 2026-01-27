Lda e Aka 7Even al 76° Festival di Sanremo con Poesie Clandestine

Lda e Aka 7Even partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston il brano “Poesie Clandestine”. La loro presenza rappresenta un momento importante per la musica italiana, con artisti emergenti in gara in questa prestigiosa manifestazione.

ph. Antonio De Masi MILANO – Lda e Aka 7Even, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Poesie Clandestine”. Il brano, scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, nasce da un’intesa autentica e quotidiana: un legame umano e artistico costruito nel tempo, fatto di amicizia, convivenza e di una condivisione naturale di musica, pensieri e visioni. È proprio questa amicizia di lunga data ad averli portati oggi a essere in gara insieme alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, trasformando un percorso condiviso in un progetto artistico comune. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

