Sanremo Mattarella | Il Festival ha valore Carlo Conti | Sul palco celebreremo gli 80 anni della Repubblica – VIDEO

Sergio Mattarella ha detto che il Festival di Sanremo ha “valore”, durante un incontro al Quirinale con Carlo Conti, che ha annunciato che quest’anno sul palco si celebreranno gli 80 anni della Repubblica italiana.

Il Festival di Sanremo renderà omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana. L’annuncio è arrivato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, durante l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla vigilia dell’edizione in programma dal 24 al 28 febbraio. L’omaggio alla Repubblica sul palco dell’Ariston. Nel corso della visita al Colle, Conti ha anticipato che sul palco dell’Ariston si parlerà della storica ricorrenza del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e Repubblica. Per celebrare l’anniversario, il Festival ospiterà una donna di 106 anni, che proprio in quel 2 giugno votò per la prima volta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Carlo Conti ha annunciato un evento storico per il Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti annuncia una novità: per la prima volta in 76 anni, i protagonisti del Festival di Sanremo incontreranno il Presidente della Repubblica.

