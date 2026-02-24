Gaia a Sanremo 2026 | da Amici a Chiamo io chiami tu tutto su di lei

Gaia, nota cantante, ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026 dopo aver conquistato il pubblico con il suo brano

L'edizione 2026 del Festival di Sanremo vede Gaia (pseudonimo di Gaia Gozzi) tra i protagonisti della kermesse, con l'importante compito di inaugurare le esibizioni sul Suzuki Stage in Piazza Colombo. Durante la prima serata, l'artista italo-brasiliana porta la sua energia tra le strade della città, confermandosi una figura centrale per il pubblico sanremese. Il suo stile unico, capace di fondere sonorità internazionali e freschezza contemporanea, trasforma il palco esterno in un appuntamento imperdibile per vivere la magia del Festival anche fuori dal Teatro Ariston. Nata a Guastalla nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano, Gaia Gozzi ha costruito un percorso solido partendo dai talent show: nel 2016 si classifica seconda a X Factor nel team di Fedez, mentre nel 2020 trionfa alla diciannovesima edizione di Amici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, da Gaia ai Pooh: tutti gli ospiti sul palco di Piazza Colombo

Da Gaia a Bresh, i cantanti che si esibiscono in Piazza Colombo a Sanremo 2026

Gaia canta “Chiamo Io Chiami tu” ai Tim Summer Hits

