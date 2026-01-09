Meloni in conferenza stampa il flash mob dei giornalisti per il rinnovo contratto
Prima della conferenza stampa di Giorgia Meloni alla Camera, la Federazione Nazionale Stampa Italiana ha organizzato un flash mob dei giornalisti per chiedere il rinnovo dei contratti. L’iniziativa si è svolta in prossimità dell’evento, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di condizioni contrattuali eque per i professionisti dell’informazione. La manifestazione si inserisce nel quadro delle richieste delle rappresentanze sindacali del settore.
Flash mob organizzato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) prima dell’annuale conferenza stampa di Giorgia Meloni organizzata dall’Ordine Dei Giornalisti alla Camera. I rappresentanti del sindacato hanno mostrato uno striscione che recitava ‘Giornalisti da 10 anni senza contratto, ma alla FIEG finanziamenti milionari‘ (FIEG, ‘Federazione Italiana Editori Giornali, ndr) per chiedere il rinnovo del contratto giornalistico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
