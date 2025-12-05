Una cosa è certa: ogni volta che Donatella Rettore concede un’intervista, in tv o sui giornali, fa sempre rumore. Non ha fatto eccezione ieri, ospite a La volta buona da Caterina Balivo, dove si è concessa il “diritto di replica” (titolo di una delle rubriche del talk pomeridiano di Rai1). Ovviamente alla sua maniera, tra ironia pungente e qualche (pochi) mea culpa. A cominciare da quello su Giorgia, la collega sulla quale aveva espresso commenti ingenerosi di cui ora si pente. Mentre su Donatella Milani e Diego Dalla Palma ha rincarato la dose. DONATELLA RETTORE, L’IMBARAZZO DELLA MAMMA DI GIORGIA E IL “PENTIMENTO” L’annuncio della presenza di Donatella Rettore ha innescato qualche attimo di gelo in studio, dove tra gli ospiti c’era anche Elsa Giordano, la mamma della cantante Giorgia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Meglio essere stupidi, che falsi e cattivi: sono stupida. Mai dare torto a Diego Dalla Palma, per carità… Ha detto che vuole morire subito”: così Donatella Rettore