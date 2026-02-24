Sanremo 2026 Ditonellapiaga chi è | esordi il nome d’arte il legame con Donatella Rettore

Ditonellapiaga, nota cantante italiana, ha scelto di aprire il Festival di Sanremo 2026, portando sul palco il suo stile unico. La sua partecipazione deriva dal successo ottenuto con il suo ultimo album e dalla forte presenza sui social, che le ha garantito un ampio pubblico. Con una performance energica, ha presentato un brano che parla di libertà e di nuove sfide. La sua esibizione ha catturato l’attenzione degli spettatori fin dai primi istanti.