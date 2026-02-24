Chi è Ditonellapiaga a Sanremo 2026 | età altezza peso fidanzato nome vero perché si chiama così

Margherita Carducci, nota come Ditonellapiaga, ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 presentando il brano “Che fastidio!”. La sua partecipazione deriva dal successo ottenuto con le sue canzoni e dalla voglia di mostrare la sua musica al grande pubblico. Sul palco dell’Ariston, la cantante ha conquistato il pubblico con la sua energia e la sua presenza. La sua giovane età e il suo stile originale attirano numerosi sguardi.

Margherita Carducci, conosciuta con lo pseudonimo di Ditonellapiaga, è sul palco dell’Ariston per Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!”. Il 10 aprile 2026 Ditonellapiaga pubblicherà il terzo album in studio, dal titolo Miss Italia. Il disco è interamente scritto dalla cantautrice insieme ad Alessandro Casagni. Il progetto nasce dopo un momento di smarrimento personale e musicale. Motore creativo dell’album è il desiderio di restare fedele a se stessa pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti Dopo la sua partecipazione in coppia con Donatella Rettore nel 2022, Ditonellapiaga (al secolo Margherita Carducci) è in gara per la seconda volta al festival. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

