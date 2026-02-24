Ignazio La Russa e l' appello a Carlo Conti per portare a Sanremo Pucci | Mi aspetto una sorpresa per ripagare l' ingiusta sofferenza

Ignazio La Russa ha commentato sui social il disagio di Andrea Pucci legato alla sua esclusione da Sanremo 2026. La causa risiede nella richiesta di portare a Sanremo un volto noto come Pucci, che ha suscitato reazioni contrastanti. La Russa ha invitato Carlo Conti a sorprendere il pubblico con una scelta inaspettata. La sua richiesta mira a compensare le tensioni generate dalla decisione, lasciando intendere che qualcosa potrebbe cambiare.

Il presidente del Senato si è esposto ieri sera, dopo la prima conferenza stampa del 76esimo Festival della canzone italiana In un video pubblicato sui propri canali social, il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sulla recente polemica che ha coinvolto il comico Andrea Pucci in relazione alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La Russa ha citato la conferenza stampa di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, confermando che l'invito rivolto a Pucci era stato libero da condizionamenti esterni. Tuttavia, il comico ha deciso di rinunciare alla partecipazione a seguito di quelle che La Russa definisce "intollerabili accuse, minacce e aggressioni". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per "una sorpresa per l'ingiusta sofferenza"La richiesta di La Russa a Carlo Conti nasce dalla rinuncia di Andrea Pucci a partecipare a Sanremo 2026, a causa di un problema di salute.

Sanremo, La Russa lancia un appello a Conti: “Mi aspetto una sorpresa, ci sono tanti modi per ripagare Pucci”Ignazio La Russa ha pubblicamente chiesto a Carlo Conti di sorprendere il pubblico, motivato dalla polemica sul mancato coinvolgimento di Andrea Pucci a Sanremo.

Non l’avete sognato, è successo davvero: La Russa ha fatto un video per difendere Pucci «Ingiusta sofferenza»Ignazio La Russa ha pubblicato un video per difendere Andrea Pucci, che - come saprete - ha rinunciato a partecipare al Festival di Sanremo. donnapop.it

Luca Bizzarri attacca La Russa per le parole su Sanremo, Carlo Conti e Andrea PucciSanremo 2026, Luca Bizzarri contro Ignazio La Russa: Se quello fa il presidente del Senato è perché siamo dei rincoglioniti. corrierenazionale.it

