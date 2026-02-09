Sanremo 2026 scatta il conto alla rovescia | quando e dove vedere i big in concerto a Torino

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si avvicina e l’attenzione cresce. A Torino, i grandi artisti si preparano a salire sul palco per i concerti che anticipano l’evento. Carlo Conti torna a condurre la manifestazione, e l’attesa tra il pubblico è già alta. I nomi dei trenta big sono stati annunciati e tutti si chiedono quando e dove potranno ascoltarli dal vivo.

C'è grande attesa per la 76ª edizione del Festival di Sanremo e il sipario sui protagonisti ha iniziato ad alzarsi: Carlo Conti, alla guida della kermesse per la quinta volta in qualità di conduttore e direttore artistico, lo scorso dicembre ha svelato i nomi dei trenta big in gara, dando il via.

