Sanremo 2026 Conti | Rispetto La Russa ma non posso obbligare Pucci

Carlo Conti critica l’intervento di La Russa, che ha chiesto a Pucci di tornare sul palco, ma spiega di non poterlo obbligare. La questione ha generato discussioni tra i partecipanti e ha acceso il dibattito sul ruolo degli organizzatori durante il Festival di Sanremo. Conti dichiara di rispettare La Russa, ma sottolinea che la decisione finale spetta a lui e al team di produzione. La situazione resta aperta prima della prima serata.

Nella conferenza stampa al Teatro Ariston in vista della prima serata del Festival di Sanremo 2026, si torna a parlare del caso Pucci dopo l’intervento di ieri sui social del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha inviato Carlo Conti a richiamare il comico sul palco. “Rispetto la seconda carica dello Stato; al di là di ciò che ha detto, nei giorni scorsi ho sentito Pucci, ma non ha intenzione di fare niente. Gli ho chiesto se avesse voglia di inviare un videomessaggio scherzoso, però non se la sente e non posso obbligare una persona a fare qualcosa contro la sua volontà. Andrea avrà tutto il tempo per dimostrare il suo valore, a riempire teatri e a partecipare a trasmissioni tv”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per "una sorpresa per l'ingiusta sofferenza"La richiesta di La Russa a Carlo Conti nasce dalla rinuncia di Andrea Pucci a partecipare a Sanremo 2026, a causa di un problema di salute.

Sanremo 2026, Luca Bizzarri contro La Russa dopo l'appello a Carlo Conti di invitare Pucci: "Senza speranze"Luca Bizzarri ha criticato duramente Ignazio La Russa per aver sollecitato Carlo Conti a invitare di nuovo Andrea Pucci a Sanremo.

