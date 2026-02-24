sanremo 2026 come vedere in 4k il festival sul canale rai

Il Festival di Sanremo 2026 si può seguire in alta definizione grazie al canale Rai 4K, che trasmette l’evento in qualità superiore. La causa di questa novità è la volontà di offrire agli spettatori un’esperienza visiva più nitida e coinvolgente. Il canale è disponibile sul digitale terrestre e su Tivùsat, con una semplice configurazione. Chi vuole seguire le serate deve sintonizzarsi sui numeri specifici dedicati alla trasmissione in 4K.

Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat (e canale 101 del digitale terrestre)Rai 1 ha lanciato la trasmissione in 4K su TivùSat al canale 210, offrendo immagini più dettagliate e colori più vivaci rispetto al passato.

Sanremo 2026, Rai 1 diventa UHD con Rai 4K su Digitale Terrestre (101) e TivùSat (210)La Rai ha deciso di trasmettere Sanremo 2026 in Ultra HD per migliorare la qualità delle immagini e dell’audio.

