Sanremo 2026 come vedere in 4K il Festival sul canale Rai
Il Festival di Sanremo 2026 si può seguire in alta definizione grazie al canale Rai 4K, che trasmette l’evento in qualità superiore. La causa di questa novità è la volontà di offrire agli spettatori un’esperienza visiva più nitida e coinvolgente. Il canale è disponibile sul digitale terrestre e su Tivùsat, con una semplice configurazione. Chi vuole seguire le serate deve sintonizzarsi sui numeri specifici dedicati alla trasmissione in 4K.
Il Festival di Sanremo 2026 è visibile in 4K, ovvero la massima tecnologia disponibile, pari a quattro volte l'HD. Una grande rivoluzione che permetterà agli utenti della piattaforma satellitare Tivùsat e alle tv di nuova generazione tramite il digitale terrestre di assistere all'evento televisivo dell'anno con la qualità dell'Ultra HD. Un esperimento già testato con successo lo scorso anno e che viene riproposto anche per la 76esima edizione del Festival. Ma come fare per vedere Sanremo 2026 in 4K? Qual è il canale e il numero? Sul digitale terrestre e sul satellite?
Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat (e canale 101 del digitale terrestre)Rai 1 ha lanciato la trasmissione in 4K su TivùSat al canale 210, offrendo immagini più dettagliate e colori più vivaci rispetto al passato.
Sanremo 2026, Rai 1 diventa UHD con Rai 4K su Digitale Terrestre (101) e TivùSat (210)La Rai ha deciso di trasmettere Sanremo 2026 in Ultra HD per migliorare la qualità delle immagini e dell’audio.
Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat (e canale 101 del digitale terrestre)
