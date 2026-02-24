sanremo 2026 come si vota e come funziona la giuria

Il Festival di Sanremo 2026 si svolge dal 24 al 28 febbraio, trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. La causa del leggero ritardo rispetto alle edizioni precedenti è legata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il pubblico potrà seguire le esibizioni dal Teatro Ariston, nel cuore della città dei fiori. La nuova modalità di voto e la composizione della giuria sono tra le novità più attese di questa edizione.

Si accende il carrozzone di Sanremo 2026 con tutte le sue novità. Il 76° Festival della Canzone Italiana, va in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay dal 24 al 28 febbraio (il ritardo è dovuto alle Olimpiadi invernali di Milano -Cortina) e sempre in diretta dal Teatro Ariston della cosiddetta “città dei fiori”. Ancora una volta a fare da padrone di casa sarà Carlo Conti c he già lo scorso anno aveva apportato alcune modifiche nel regolamento della kermesse rispetto all'era Amadeus. Quest'anno sostanzialmente cambia poco ma c'è ancora qualche piccola novità. Le giurie. In questo caso nessun cambiamento rispetto all'ultimo Festival: le giurie anche per Sanremo 2026 saranno tre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

La quarta serata è dedicata alle cover: votano tutte e tre le giurie e viene proclamato il vincitore della serata #Sanremo2026 #FestivaldiSanremo x.com

