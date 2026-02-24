Sanremo 2026 come si vota? Il sistema suddiviso serata per serata

Il sistema di voto al Festival di Sanremo 2026 cambia a causa della nuova modalità di giuria. Le preferenze dei giurati vengono raccolte serata dopo serata, influenzando le classifiche in tempo reale. La novità riguarda anche il peso di ogni fase, che determina le scelte finali dei vincitori. I partecipanti si preparano a confrontarsi con questa modalità, che promette di rendere più incerto l’esito. La prima serata si avvicina rapidamente.

Ci siamo: tra poche ore si aprirà il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. 30 i big in gara che si contenderanno la vittoria finale. Ma come si vota durante le cinque serate del Festival? Sanremo 2026, come si vota? Il sitema di voto. Anche quest'anno sono tre le giurie chiamate a votare le canzoni in gara a Sanremo 2026. Non è cambiato nulla rispetto alla passata edizione, visto che il sistema di voto è suddiviso tra televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. Il nome del vincitore delal 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 sarà dato dalla combinazione di questi tre sistemi di voto in modo da premiare la canzone che metterà d'accordo pubblico da casa, sala stampa e radio.

Il regolamento del Festival di Sanremo 2026, le giurie e come si vota serata per serataIl regolamento del Festival di Sanremo 2026, le modalità di voto e le giurie sono fondamentali per comprendere l’andamento della manifestazione.

Sanremo 2026 inizia il 24 febbraio al teatro Ariston, causando grande entusiasmo tra appassionati e artisti.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

