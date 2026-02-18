Sanremo 2026 come funziona il voto delle 3 giurie | chi vota serata per serata e che peso ha per la classifica

Sanremo 2026 si apre con il sistema di voto delle tre giurie, deciso per determinare le preferenze del pubblico e della critica. Le giurie, composte da esperti, giornalisti e spettatori, esprimeranno le loro preferenze ogni sera, influenzando la classifica finale. Ogni gruppo avrà un peso diverso nel risultato complessivo, con un ruolo preciso durante le cinque serate. Questa modalità mira a creare un equilibrio tra giudizio popolare e professionale. La prima votazione avverrà già nella prima serata, portando novità nel modo di eleggere il vincitore.

Tutto pronto per Sanremo 2026, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Anche quest'anno il voto che decreterà la classifica finale sarà ad appannaggio di tre giurie, ossia quella del pubblico che si esprimerà tramite Televoto, quella delle Radio e quella della Sala Stampa, Tv e Web. I tre 'organi' decideranno anche chi trionferà nella categoria "Nuove Proposte". Sanremo 2026, come funziona il voto delle giurie nelle prime 4 serate Come sarà decretato il vincitore nella serata finale Il sistema di voto per le "Nuove Proposte" Sanremo 2026, come funziona il voto delle giurie nelle prime 4 serate Nella prima serata di martedì 24 febbraio si esibiranno tutti e 30 i big in gara.

