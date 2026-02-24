Errore nella grafica a Sanremo ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’

(Adnkronos) – Refuso clamoroso a Sanremo 2026. In un momento importante del Festival, quando sul palco viene presentata la signora Gianna Pratesi, ben 105 anni e tra le prime donne a votare in Italia il 2 giugno 1946, ecco che arriva lo scivolone: nelle grafiche dello schermo dietro il palco del Teatro Ariston, la Repubblica si trasforma in "Repupplica". E, prevedibilmente, l'immagine del refuso fa il giro del web tra battute, incredulità e sfottò. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gaffe a Sanremo 2026: la Repubblica diventa “Repupplica”Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un errore di battitura ha trasformato la parola “Repubblica” in “Repupplica”.

Sanremo 2026, ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’: gaffe alla celebrazione degli 80 anniDurante la cerimonia di Sanremo 2026, un errore si è verificato quando il giornalista ha chiamato ‘Repupplica’ l’evento dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pagella, il Dirigente: Genitori, leggetela insieme ai figli. I voti non vanno confrontati e l'errore è parte del percorso. La circolare; Errore di fatto: quando il ricorso è inammissibile; Il nuovo aggiornamento di Donkey Kong Bananza ottimizza la grafica su Switch 2 e corregge i difetti dell’intelligenza artificiale; Errore di fatto per prescrizione: Cassazione annulla.

«Repupplica», il clamoroso refuso nella grafica della Rai durante l'intervento della 105enneMentre il conduttore intervistava la signora di Chiavari, testimonial d'eccezione del referendum del 1946, sul grande ledwall sullo sfondo del teatro - a corredo di una delle immagini dell'epoca in ... corriere.it

Repupplica al posto di Repubblica, l'errore in diretta a SanremoClamoroso errore nella grafica all'Ariston nel momento dedicato agli 80 anni della Repubblica. Sul palco c'è Gianna Pratesi, la signora ... msn.com

E voi avete notato l'errore (clamoroso) sulla grafica di #Sanremo L'articolo è nel primo commento - facebook.com facebook