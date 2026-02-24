Sanremo 2026 chi veste chi? Le anticipazioni sui look | Laura Pausini omaggia Giorgio Armani Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander

Sanremo 2026 si svolge in concomitanza con la Milano Fashion Week, causando un grande scombussolamento nel mondo della moda. La scelta di tenere il festival in questa data sorprende per la presenza di artisti vestiti da stilisti di alta gamma, come Laura Pausini in un look di Giorgio Armani, Mara Sattei in un abito di Westwood e Fedez in un completo di Jil Sander. La coincidenza tra eventi ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il 24 febbraio 2026 segna uno spartiacque inedito nella storia del costume italiano: per la prima volta, a causa dello slittamento dovuto alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, il Festival di Sanremo va in scena in esatta concomitanza con la Milano Fashion Week. Quello che poteva sembrare un cortocircuito logistico si è trasformato, nei fatti, nella più formidabile operazione di visibilità per il settore. La moda è letteralmente sotto i riflettori e il palco dell’Ariston funge da monumentale cassa di risonanza per le passerelle. Oggi più che mai, infatti, la kermesse musicale è una vetrina globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Ema Stokholma tra Sanremo e amore e la «tregua» di MediasetLaura Pausini ha deciso di omaggiare Giorgio Armani con un breve gesto durante un evento recente.

Sanremo 2026, chi veste Laura Pausini al FestivalLaura Pausini ha scelto di indossare Giorgio Armani Privé per il suo debutto come conduttrice a Sanremo 2026, un aspetto che suscita curiosità tra gli appassionati.

