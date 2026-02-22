Il testo e il significato di Tu mi piaci tanto di Sayf a Sanremo 2026 | una canzone che è come una supposta

Sayf farà il suo esordio tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Tu mi piaci tanto" che racconta la sua Italia, usando gli stereotipi e ribaltandoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Italian Music. Ecco il testo di “Tu mi piaci tanto”, il nuovo singolo di #Sanremo2026 di Sayf: Tu, figlio di un muratore L’Emilia che si allaga E la Liguria pure E intanto che si ride E che si fa l’amore Le tue tasse vanno spese In un hotel a ore Io, Amando a modo m - facebook.com facebook

Il rapper italo-tunisino porta in gara una canzone dal ritmo travolgente ma con un testo che fotografa con lucidità lo stato di salute dell'Italia x.com