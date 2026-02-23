Sanremo 2026 Conti sulla presenza della Meloni | Fantascienza! Se compra il biglietto e vuole venire non decido io!

Carlo Conti ha definito “fantascienza” la possibilità che Giorgia Meloni partecipi al Festival di Sanremo 2026, chiarendo che non ha alcun ruolo nella sua presenza. La notizia circolava con insistenza, alimentando speculazioni tra il pubblico e i media. Conti ha specificato che, se la Premier decidesse di acquistare un biglietto e venire allo spettacolo, non sarebbe lui a impedirlo. La questione resta quindi aperta fino a eventuali sviluppi concreti.

Carlo Conti parla di “fantascienza” in merito ad una eventuale ospitata al Festival di Sanremo 2026 di Giorgia Meloni, ponendo drasticamente fine alle voci – smentite anche da Palazzo Chigi – in merito a una presenza all’Ariston della Premier. Non credo che debba venire al Festival, poi è una cittadina libera, se compra il biglietto e vuol venire come qualsiasi altro cittadino, non è che decido io! afferma il conduttore e direttore artistico della kermesse nel corso della prima conferenza stampa della settimana sanremese. Sottolineando che chi gestisce un paese “credo abbia molto da fare” piuttosto che pensare a Sanremo, Conti rivendica la sua libertà di manovra in TV a prescindere da critiche e Governo: Quando c’era Renzi ero renziano, ora divento meloniano, domani divento cinquestelliano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

