Carlo Conti ha confermato che Pucci non si sente pronto a partecipare a Sanremo 2026, spiegando di averlo ascoltato di recente. La causa riguarda le tensioni sul palco, che hanno portato l’attore turco Can Yaman a chiarire di essere stato coinvolto in un episodio senza implicazioni legali. La serata si apre con la conduzione di Conti e Laura Pausini, mentre Yaman si prepara a presentare il suo nuovo ruolo in scena.

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Carlo Conti: “Al di là del presidente del Senato La Russa, ho sentito Pucci, non se la sente”. Can Yaman: “Il mio arresto e rilascio? Mai stato un caso”

Tutto pronto per il via al Festival di Sanremo 2026, in onda stasera 24 febbraio dalle ore 20:40 con alla conduzione Carlo Conti e Laura Pausini, con loro c’è anche l’attore turco Can Yaman, reduce da “Sandokan” di Rai 1. Stasera sul palco dell’Ariston assieme a Yaman si unirà anche Kabir Bedi per una one to one unica tra lo storico Sandokan del 1976 e il recente remake. L’opening sarà dedicato totalmente a Pippo Baudo. Super ospite è Tiziano Ferro che festeggerà i 25 anni di “Xdono”. “Sono molto felice di tornare a Sanremo – ha detto Ferro con una nota diramata alla stampa – perché non poteva che essere questo palco il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

